Dal Comune di Trapani fanno sapere che sono state riparate entrambe le falle che si erano create nella condotta idrica di Bresciana. Già da ieri sera è stata immessa l’acqua in condotta, in maniera graduale, per raggiungere in nottata i serbatoi di San Giovannello. Domani, dopo le opportune verifiche, si procederà ad effettuare la distribuzione per la zona di Trapani Nuova. Disagi si sono verificati anche nei comuni limitrofi di Misiliscemi e Marsala.