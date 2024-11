Giornata mondiale contro l’AIDS: convegno all’Università di Trapani, test al ‘Borsellino’

“La prevenzione è la forma più bella di amore” è il titolo dell’incontro organizzato dall’ASP Trapani per celebrare la Giornata mondiale contro l’AIDS che si celebra il 1° dicembre. L’evento si svolgerà domani, venerdì 29 novembre, a partire dalle 9, presso l’aula magna del Polo universitario di Trapani. Medici e infermieri della U.O.C. Malattie Infettive dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, sotto la direzione di Pietro Colletti, incontreranno gli studenti del corso di laurea in scienze infermieristiche per un confronto su epidemiologia e prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili, con un particolare approfondimento sull’infezione da HIV/AIDS.

Durante il convegno, sarà possibile sottoporsi, in modo anonimo e volontario, a un test rapido antigenico HIV di quarta generazione, offerto gratuitamente. “L‘Asp Trapani sostiene la Giornata mondiale per la lotta contro l’AIDS – afferma il direttore generale Ferdinando Croce – promuovendo attività di sensibilizzazione sulla prevenzione dei comportamenti sessualmente a rischio. L’incontro rappresenterà anche un’opportunità di crescita professionale per gli studenti del corso di scienze infermieristiche, che avranno modo di comprendere meglio l’importanza del loro ruolo nel contesto delle malattie infettive“.

Inoltre, all’U.O.C. Malattie Infettive del “Paolo Borsellino” è sempre possibile fare il test HIV, anche presso l’ambulatorio di malattie infettive, dal lunedì al venerdì (escluso il sabato), dalle ore 8:30 alle 12:30. L’accesso al servizio è libero, senza necessità di prescrizione o prenotazione. Il personale specializzato sarà a disposizione per un colloquio prima di eseguire il test.