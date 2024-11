Volley trapanese: tutte le vittorie e le sconfitte tra serie B e C￼

Una domenica amara per le formazioni di pallavolo femminile della provincia di Trapani, con due sconfitte nette nei rispettivi campionati di competenza. La Vigor Mazara ha vissuto una giornata difficile in trasferta, subendo una pesante sconfitta contro l’Erice Entello. La squadra mazarese non è riuscita a opporre resistenza alla forza della compagine ericina, che ha dominato l’incontro con risultati inequivocabili: 25-12 nel primo set, 25-13 nel secondo e 25-12 nel terzo. Le ragazze di Mazara sono apparse sotto il livello della squadra avversaria, che ha messo in campo una prestazione di livello superiore, ben lontano dalle loro capacità. Nonostante questo passo falso, l’attenzione delle mazaresi è già rivolta al prossimo impegno, il derby contro Enodoro Marsala, previsto per la prossima settimana alla scuola media Grassa. Un incontro che, pur nella difficoltà del momento, rappresenta una nuova occasione per riscattarsi e dimostrare il valore della squadra.

Anche l’Enodoro Marsala Volley, nella trasferta contro il Fasano, ha dovuto fare i conti con una dura realtà. Le lilibetane sono state sconfitte 3-0 dalla capolista del girone D del Campionato di B1 femminile, con i parziali di 25-21, 25-15, 28-26. Nonostante la sconfitta, le marsalesi di Coach Luca D’Amico hanno messo in mostra buone trame di gioco, specialmente nel terzo set, dove sono riuscite a lottare punto a punto, arrivando anche a poter chiudere il parziale a proprio favore. La partita avrebbe potuto assumere un’altra piega se la squadra fosse riuscita a concretizzare alcune occasioni cruciali. La sconfitta in questo frangente non pregiudica però la fiducia in una squadra che, pur perdendo, ha dimostrato carattere e potenzialità. In sintesi, un fine settimana di volley trapanese segnato da due sconfitte, ma con entrambe le squadre determinate a rimettersi in gioco nei prossimi impegni.

La provincia di Trapani continua a vivere con passione il volley, con l’auspicio che le squadre locali possano presto ritrovare il successo. Un aspetto significativo è il ruolo predominante del volley femminile. Squadre come l’ex Sigel Marsala, che milita nei campionati nazionali, sono motivo di orgoglio per il territorio. La loro presenza ha un impatto positivo, ispirando le giovani atlete e attirando sempre più pubblico agli eventi sportivi. Il volley rappresenta per le ragazze un’occasione di crescita personale, promuovendo valori come la disciplina, il rispetto e il lavoro di squadra. Ogni anno, la provincia di Trapani ospita tornei di rilievo che attraggono squadre da tutta la Sicilia e, talvolta, dal resto d’Italia. Eventi come i tornei estivi di beach volley, organizzati lungo le meravigliose spiagge di San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo, aggiungono una dimensione spettacolare e turistica al movimento pallavolistico. Anche il pubblico gioca un ruolo fondamentale: le partite delle squadre locali sono spesso seguite con entusiasmo da tifosi appassionati, creando un clima di festa e partecipazione. Gli impianti sportivi della zona, pur non sempre modernissimi, accolgono regolarmente partite e allenamenti, offrendo un punto di incontro per gli appassionati. La dedizione dei volontari e degli allenatori locali ha fatto sì che il volley sia diventato uno sport radicato nella comunità.