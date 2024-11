Il rugby femminile dei Fenici continua a regalare emozioni nell’Under 14

Le ragazze dei Fenici Under 14 sulla scia di un movimento al femminile che ha sempre avuto le giuste attenzioni da parte del club marsalese, sono state protagoniste a Catania in un festival di rugby tutto al femminile al quale hanno partecipato tantissime atlete Siciliane. Le rugbiste del Presidente Debiasi si sono distinte in campo dimostrando il grande lavoro quotidiano dello staff tecnico dei Fenici. Eccellente l’esordio assoluto in squadra di Laouyain che ha aggiunto qualità importanti di forza e tenacia condividendo il lavoro di combattimento con Federica Papavero eletta miglior placcatrice di giornata , anche lei , proveniente dal minirugby e all’esordio nella categoria giovanile. Intelligente ed efficace la regia e visione di gioco di Federica Bertuglia, che ha permesso a Margherita Gigante e Azzurra Giardiello di mettere in mostra tutta la loro capacità realizzativa.

Carola Governale e Stella Ottoveggio sono scese in campo, stringendo i denti, nonostante non fossero in perfette condizioni fisiche. Il Direttore Tecnico Marco Quattrociocchi nell’esprimere soddisfazione per i complimenti ricevuti dallo staff tecnico regionale, ha voluto cogliere l’occasione per invitare al Club con sede in via Istria, tutte le ragazze marsalesi che ancora non conoscono questo meraviglioso sport che regala tante opportunità di crescita, salute e divertimento. Il club dei Fenici sta investendo parecchio sulla crescita del movimento rugbistico femminile, un meraviglioso sport inclusivo che non è solo per ragazzi, non è uno sport di “genere”, il rugby è per gente “tosta”. Si può andare al campo “Umile” di via Istria per provare gratuitamente lo sport, il martedì e il venerdì. A fine festival, dopo aver partecipato insieme alle altre atlete al consueto terzo tempo, le ragazze sono rientrate a Marsala entusiaste della giornata vissuta, portando a casa nuove amicizie e tanto divertimento.