Boxe, il Team Biondo vince due titoli mondiali con Giovanvito Sciacca

Solamente tre settimane dopo aver conquistato il doppio titolo di Campione del Mondo WTKA, Giovanvito Sciacca del Team Biondo KickBoxing Academy di Marsala si ripete aggiudicandosi altre due medaglie d’oro al Torneo Internazionale di Boxe & Light Boxe “World Olympus Games”, organizzato dalla Global Boxing Italia, tenutosi a Palermo il 16 ed il 17 novembre 2024. Giovanvito ha partecipato a tre diverse categorie di combattimento giungendo primo nella Boxe Light -47 Kg nonché primo nella Boxe Light -55 Kg così conquistando due ambitissime medaglie d’oro. Nella categoria Kick Light ha dovuto accontentarsi, si fa per dire, del secondo posto che gli è valsa anche una medaglia d’argento.

“Sono davvero felice di questi ulteriori successi – ha dichiarato il giovane campione -. Non è stato semplice, mi è servito tutto il supporto tecnico del mio Maestro Giuseppe Biondo che non ha mai smesso di credere in me e nei miei progressi. Sono certo che più anni passeranno e più difficile sarà ripetersi, ma con lui affianco non avrò mai timore di nessuna sfida consapevole del rispetto che si deve portare a qualsiasi sfidante avrò di fronte”.