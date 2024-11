Rete territoriale per l’inclusione Marsala-Petrosino: “Diversi i problemi logistici”￼

Tre rappresentanti della Chiesa cattolica, don Francesco Fiorino, Giuseppe Salvatore Gianquinto e don Pietro Caradonna, hanno segnalato alcune criticità legate alla Rete territoriale per la protezione e l’inclusione sociale del Distretto socio-sanitario n. 52, inviando una lettera aperta ai sindaci di Marsala e Petrosino. Durante un incontro del 5 novembre scorso, don Fiorino ha lamentato ritardi nell’insediamento della Rete, una gestione affrettata delle riunioni e tempi insufficienti per analizzare la documentazione inviata solo pochi giorni prima. Ha inoltre criticato l’allocazione dei fondi del “Fondo povertà 2017”: oltre 361.000 euro destinati a un servizio di accoglienza notturna presso una struttura comunale di Marsala. Secondo don Fiorino, l’importo risulta eccessivo, e la posizione dell’immobile, lontano dal centro, ne limita l’efficacia. Infine, ha proposto di dedicare più risorse a servizi primari come la distribuzione di beni essenziali e mense. I tre firmatari hanno chiesto un incontro urgente per rivedere le proposte sui progetti sociali.