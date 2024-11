Istituzioni e cittadini “In Comune” a Misiliscemi contro la violenza di genere

Lunedì 25 novembre l’Amministrazione Comunale di Misiliscemi, nell’Aula Consiliare “Alberto Giacomelli”, darà vita a tre distinti momenti di riflessione sulla violenza di genere, ma anche sull’educazione civica e sul senso di comunità, affinché si cresca, insieme, cittadini e istituzioni, a cominciare dai più piccoli. Il programma della giornata prevede alle ore 10.30 un momento dedicato agli alunni delle quinte classi denominato “Tu sei una meraviglia… Non dimenticarlo” tenuto da Caterina Martinez, presidente dell’Associazione “Il rumore delle idee – Marsalab”, Matilde Treno, pedagogista, e Stefania Parrinello, ‘cantattrice’; nel pomeriggio, alle ore 16.30, si terrà la premiazione del Concorso di Poesia “Luci nell’ombra: parole contro la violenza”, dedicato sempre ai giovani alunni, realizzato in collaborazione con la Consulta Giovanile Comunale di Misiliscemi. A seguire, alle ore 17.30, si terrà, per la cittadinanza, la presentazione del libro “Catene di silenzio”, di Francesco Paolo Virgilio.

“Abbiamo scelto di articolare la giornata in diversi momenti, coinvolgendo i più piccoli, oltre che un pubblico di adulti – dicono il sindaco, Salvatore Tallarita, e l’Assessora alla Pubblica Istruzione, Cultura e Politiche Giovanili, Barbara Mineo – nella consapevolezza che veicolare messaggi di conoscenza, solidarietà, cittadinanza attiva e partecipazione, sia importante fin dalla più giovane età. La scuola, le istituzioni, la famiglia, insieme, hanno il compito di formare in un’ottica di convivenza solidale e pacifica e pertanto la nostra sarà una giornata di riflessione, ascolto e condivisione”.