Trapani: concerto dell’Organo di San Pietro con il maestro Brizi￼

Venerdì 22 novembre, alle ore 21 la cornice della Chiesa di San Pietro a Trapani ospiterà un imperdibile concerto e un attesissimo ritorno. Il maestro Claudio Brizi, dopo circa dieci anni, attraverso trascrizioni, idiomatizzazioni e adattamentipensati ad hoc, tornerà ad accompagnare il pubblico in un emozionante viaggio musicale attraversoun programma interamente mozartiano eseguito su tre strumenti d’eccezione: l’Organo La Grassa, la Physarmonica Jacob Deutschmann e il Pianoforte Luigi Violi. La varietà strumentale e i molteplici colori timbrici creeranno un’esperienza d’ascolto unica.L’esibizione di Claudio Brizi rappresenta un’opportunità preziosa per immergersi in un programma di straordinaria bellezza, reso ancora più intenso dalla variegata proposta strumentale.

Accompagneranno il maestro Brizi all’organo La Grassa anche Elide d’Atri e Carmen Pellegrino che hanno a lungo collaborato con il musicista umbro e firmano la direzione artistica della rassegna organistica. L’organo La Grassa, unico al mondo, ha sette tastiere su tre consolles, per un totale di ottanta registri che azionano 5000 canne. Dopo il restauro, è tornato a suonare dal 2003 quando per il primo concerto arrivò a Trapani anche il Presidente della Repubblica Ciampi. Biglietto intero €10, ridotto (under 24 e over 65) €7. Info&Prevendita online: www.orchestrabaroccasiciliana.com