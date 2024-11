Concorso di idee “La Città che Vorrei”, prorogato il termine di partecipazione per le scuole marsalesi

L’adesione al Concorso di idee “La Città che Vorrei”, promosso dall’omonima Comunità Creativa e gruppo di lavoro, è prorogata al 26 novembre. Per coloro che non avessero ancora aderito e volessero partecipare, si comunica che entro tale data i docenti referenti dovranno comunicare l’adesione via e-mail (lacittachevorrei@outlook.it), indicando i dati di ciascun lavoro (classe o alunno, sezione del concorso, nome provvisorio del progetto).Il concorso, patrocinato dal Comune di Marsala, è riservato alle Scuole Primarie (4^ e 5^ classe) e alle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado della Città di Marsala.I partecipanti sono invitati a presentare un lavoro creativo che rappresenti un’idea di rigenerazione urbana di uno o più spazi della nostra Città. Ad esempio, sono ammessi disegni, dipinti, plastici e modelli, eventualmente realizzati con materiali sostenibili e/o riciclati.

La Città che Vorrei evidenzia lo spirito del concorso di idee e invita alla collaborazione: “E’ un’occasione unica in cui i ragazzi possono condividere sogni, bisogni e prospettive, e contribuire allo sviluppo di una città sostenibile e inclusiva, dove la bellezza riceva il giusto riconoscimento, dove gli spazi siano riscoperti e diventino luogo di identità, di incontro e di socializzazione per i cittadini del presente e del futuro. Grazie alla loro fantasia e al loro entusiasmo i ragazzi hanno il potere di dare un impulso alla crescita della comunità e del territorio, da un punto di vista culturale, sociale ed economico. Pertanto, auspichiamo la più ampia partecipazione e condivisione da parte di dirigenti e docenti. Ci mettiamo a disposizione per ascoltare e raccogliere la visione e le idee dei ragazzi, per supportarle e promuoverle come meglio potremo fare. E auspichiamo che molti cittadini creativi vogliosi di fare si aprano ad una collaborazione proattiva”. La cerimonia di premiazione avverrà nel corso di un evento pubblico, che si svolgerà nel mese di aprile 2025.