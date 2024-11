Marsala, il 25 si riunisce il Consiglio comunale. Si discuterà di tassa di soggiorno e variazioni al bilancio

Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Marsala. Il presidente Enzo Sturiano ha convocato il massimo consesso cittadino nella giornata di lunedì 25 novembre, a partire dalle ore 16.30. Sono 12 i punti all’ordine del giorno: oltre alle interrogazioni e alle comunicazioni, si torna a discutere di un immobile confiscato alla criminalità organizzata e assegnato al patrimonio indisponibile del Comune di Marsala, su cui nelle scorse settimane i consiglieri avevano chiesto un approfondimento. Si discuterà, inoltre, di una variante urbanistica per l’ampliamento di un immobile destinato ad attività commerciale e la delibera riguardante la modifica alle tariffe dell’imposta di soggiorno. All’ordine del giorno anche la relazione del sindaco Massimo Grillo sullo stato di attuazione del programma, l’approvazione di una modifica al piano triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi2024/2026, la verifica per l’anno 2025 della qualità e quantità di aree e fabbricati da destinare alle residenze e alle attività produttive e terziarie, nonché l’approvazione delle variazioni al bilancio di previsione 2024/2026. Infine, c’è anche l’ordine del giorno riguardante misure urgenti da adottare per la sanità.