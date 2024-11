Calatafimi: arrestati due pregiudicati intenti a rubare la carrozzeria di un furgone aziendale

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno arrestato, per furto aggravato, due pregiudicati del posto di 31 e 37 anni. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio perlustrativo notturno, nel transitare davanti la sede di una cooperativa agricola di Calatafimi notavano la presenza di un soggetto nel piazzale ove erano parcheggiati dei mezzi aziendali. I Carabinieri facevano irruzione all’interno della struttura sorprendendo i due intenti, presumibilmente, ad asportare parti di carrozzeria da un furgone aziendale.

A seguito dell’udienza di convalida veniva disposto l’obbligo di dimora nel comune di Alcamo per il 31enne e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per il 37enne. Qualche ora prima del suo arresto, il 31enne era stato denunciato dai medesimi militari poiché sorpreso alla guida della propria autovettura sprovvisto di patente, già ritirata per pregresse violazioni al codice della strada.