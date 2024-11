Il sindaco di Valderice aderisce a Forza Italia, con lui assessori e consiglieri

Forza Italia si arricchisce di una nuova e importante adesione in provincia di Trapani: il sindaco del Comune di Valderice, Francesco Stabile, ha ufficializzato il suo ingresso nel partito azzurro, insieme al Presidente del Consiglio Comunale, a diversi assessori e consiglieri comunali. La scelta, maturata in un clima di forte condivisione politica, è stata annunciata ieri, durante un incontro tenutosi nella gremita sala dell’Hotel Venere di Erice. All’evento hanno partecipato il Segretario regionale di Forza Italia Marcello Caruso sottolineando l’importanza strategica di questa adesione per il rafforzamento del partito a livello territoriale.

Il sindaco Francesco Stabile, riconfermato alla guida del Comune di Valderice con quasi il 60% delle preferenze nel maggio 2023, ha spiegato le motivazioni del suo ingresso in Forza Italia, sottolineando l’importanza di un progetto politico che punta sui valori del moderatismo, della partecipazione e del radicamento nei territori. In questo percorso, il Sindaco ha invitato anche amministratori e consiglieri dei comuni limitrofi a unirsi a questa nuova sfida politica, delineando una squadra entusiasta e motivata a servizio della comunità. A commentare la notizia è stato il Segretario regionale di Forza Italia, Marcello Caruso, che ha dichiarato: “L’adesione del sindaco Francesco Stabile e della sua squadra rappresenta un segnale forte di come Forza Italia sia sempre più una forza politica aggregante e attrattiva. Il nostro partito si pone come punto di riferimento per amministratori locali di grande esperienza e per tutti coloro che vogliono mettere le proprie competenze al servizio della comunità, nel pieno rispetto dei valori della democrazia, della partecipazione e della tutela dei diritti fondamentali“.