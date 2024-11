Nasce SegestaLab, spazio didattico interattivo al Parco archeologico

Visite tematiche e gioco, laboratori ma anche escape room. Al via Educational Sicilia 2024-2025 l’offerta didattica di CoopCulture con un ricco programma di attività per le scuole. Gli incontri, pensati per gli insegnanti e i professionisti del settore, presentano l’offerta formativa per i siti di cui CoopCulture è concessionario per la Regione Siciliana curando accoglienza e didattica. Il programma ampio e variegato per i più giovani – per affascinarli allo studio e alle esperienze della Valle dei Templi come del Parco di Selinunte, dei musei e dei siti archeologici, dell’Orto Botanico, dello Steri o delle muqarnas della Zisa, ma sono solo alcuni degli esempi – sarà presentato mercoledì prossimo (20 novembre) alle 15 al Parco archeologico di Segesta. E proprio in questa occasione, si inaugura un nuovo spazio vivo e pensato soprattutto per il territorio: SEGESTA LAB segue la scia del nuovo bookshop appena inaugurato; è uno spazio didattico, ma con una visione del sito a 360 gradi, non solo percorsi e visite abituali, ma anche esperienze, conoscenza laboratori, confronto. Con una sorpresa per i più piccoli, un “muro” interattivo pensato per rendere la storia e l’archeologia, un bellissimo gioco coinvolgente. Da dicembre il Segesta Lab aprirà un vero calendario di appuntamenti, letture teatralizzate, fiabe animate.

CoopCulture ha studiato diversi format, ogni scuola troverà qualcosa da proporre alle classi. Si scenderà nelle grandi cisterne ipogeiche della Valle dei Templi, si scoprirà la Pietra di Palermo nel più antico museo della Sicilia, il Salinas, si scopriranno le piante dell’Orto, si studieranno le correnti artistiche del ‘900 o le tecniche musive, si ascolterà la leggenda dei diavoli della Zisa. E ancora ci saranno le bombe di semi all’Orto botanico o le cacce al tesoro per i viali, i focus sul riciclo creativo e gli itinerari Unesco, raggiungendo anche luoghi limitrofi e facendo sinergie con il territorio. Ma sono soltanto alcuni esempi, le proposte sono moltissime perché l’offerta didattica è completa e articolata, e sarà rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, nei luoghi di arte e cultura sul territorio.L’obiettivo è arricchire i programmi scolastici con esperienze coinvolgenti, capaci di stimolare curiosità e partecipazione attiva negli studenti. La proposta combina le necessità dei programmi di studio con modalità di fruizione e approcci metodologici interattivi ed inclusivi, elaborati da esperti di didattica museale. L’educational è gratuito e riservato agli insegnanti. Prenotazione obbligatoria tramite https://www.coopculture.it/it/education/