I premiati per la decima edizione del “Premio 91025″a Marsala￼

Un’edizione che è stata un contenitore di emozioni. Il Premio 91025, Eccellenze della Città di Marsala, che ha celebrato domenica sera, 17 novembre, al Teatro Impero i suoi 10 anni di vita, ha raccontato l’anima più autentica del suo territorio, con il tributo a protagonisti che hanno reso la loro terra un luogo di ispirazione e bellezza.

Questi i premiati, che hanno incarnato lo spirito di dedizione e amore per Marsala:la professoressa Rosetta Martinez, fulgido esempio di forza e determinazione, grazie alla sua vita, divisa tra medicina, accademia e solidarietà;

la delegazione AIRC di Marsala, un faro di speranza, che sostiene la ricerca e regala un messaggio di coraggio a chi affronta le sfide più difficili;

il Maestro Giuseppe Lo Cicero, la cui arte della musica si è fatta vita attraverso le sue mani;

la Confraternita Maria SS. Addolorata, cuore spirituale di Marsala, custode di una tradizione che lega il passato al presente con la forza della fede e della devozione;

Saline Genna, un paesaggio che racconta la nostra storia, un luogo che unisce bellezza naturale e patrimonio culturale, ricordando quanto sia importante preservare ciò che ci rende unici, e infine,

Lido Signorino, simbolo di come l’imprenditoria locale possa trasformare la tradizione in innovazione, rappresentando Marsala con orgoglio. Ogni ospite della serata ha arricchito l’evento con parole e testimonianze: il dottore Gaspare Rubino, presidente di Batticuore Batti Onlus, ha ricordato l’importanza della prevenzione e del sostegno reciproco nella lotta alle malattie cardiovascolari, Sebastiano Tumbarello, rappresentante della BCC Toniolo, ha sottolineato con orgoglio il ruolo della banca come “banca del territorio per le imprese e le famiglie”, un punto di riferimento per lo sviluppo locale e per il benessere della comunità.

Sasà Salvaggio ha regalato i sorrisi tanto attesi, ma anche spunti di riflessione sull’importanza di preservare l’identità culturale della nostra terra. I rappresentanti delle istituzioni, tra cui il sindaco, Massimo Grillo, l’assessore Ignazio Bilardello e l’assessore Salvatore Agate, hanno ribadito il loro impegno nel promuovere eventi che rafforzano il legame tra Marsala e i suoi cittadini.

Presenti anche l’onorevole Stefano Pellegrino, in rappresentanza dell’Ars, e il senatore Pietro Pizzo, memoria storico-politica della città. Per il momento dedicato all’informazione il Premio ha scelto di dedicare una riflessione a una tematica di scottante attualità: Bullismo e Cyberbullismo, con l’intervento della psicologa Rita Chianese, che ha offerto un contributo di grande valore tecnico e umano, e una lettera dedicata al pubblico da Sara Peralta.

Sul palco anche il Dirigente Scolastico Domenico Pocorobba, guida di una scuola di eccellenza, che ha ricevuto riconoscimenti importanti al Vinitaly di Verona ma anche al G7 Agricoltura 2024, vetrina internazionale di promozione e valorizzazione. Apprezzate le esibizioni della LacOrchestra, che ha offerto un repertorio che ha fatto vibrare il Teatro Impero, da Bryan Adams a Vasco Rossi, a Zucchero e Umberto Tozzi.

“Dieci anni di Premio 91025 non sono stati solo una celebrazione del passato, ma un trampolino verso il futuro – ha detto Filippo Peralta – Continueremo a lavorare per valorizzare persone e territorio. L’11esima edizione si terrà il 23 novembre 2025”.