L’aeroporto di Trapani per la formazione degli studenti dell’istituto Leonardo Da Vinci Marino Torre

È stata siglata la convenzione per percorsi e competenze trasversali e per l’orientamento tra l’istituto di istruzione superiore Leonardo Da Vinci Marino Torre di Trapani e Airgest, società di gestione dell’aeroporto Civile Vincenzo Florio di Trapani Birgi per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. L’aeroporto di Trapani diventa così un polo di scambio e servizi ad alto contenuto professionale del territorio trapanese dove gli studenti possono sperimentare in maniera concreta l’organizzazione di un sistema complesso come quello aeroportuale e acquisire competenze che completino il percorso di formazione scolastica nel mondo del lavoro.

“Siamo ben lieti di accogliere questa esperienza che unisce sapere e saper fare – ha commentato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -. orientando le aspirazioni dei giovani e aprendo la didattica al mondo esterno. Per Airgest è un ottimo strumento per investire sul capitale umano, collaborando a formare futuri professionisti”.

“L’istituzione scolastica – ha aggiunto la dirigente Vita D’Amico – deve garantire il diritto allo studio che va oltre le conoscenze e oltre le competenze acquisite. Stiamo lavorando per dare sempre più occasioni agli studenti di conoscere il territorio, la realtà professionale della provincia, della Sicilia. Bisogna sfatare il mito della mancanza di lavoro. Il nostro territorio ha bisogno di professionalità, passione e voglia di crescere. L’ incontro di oggi – sottolinea – stipula non una semplice convenzione ma una collaborazione di crescita per i nostri studenti che saranno i futuri professionisti del settore aeroportuale. Come ha più volte ribadito il presidente Ombra, questo aeroporto è di tutti noi per la crescita del nostro territorio, per la giusta accoglienza turistica in ogni settore, passando per i professionisti ed iniziando dalla scuola”.