La giunta propone al consiglio di completare il parcheggio di Strasatti

L’iniziativa era stata avanzata dalla consigliera Elia Martinico.

La Giunta di Marsala ha proposto al Consiglio comunale di completare l’esproprio dell’area a parcheggio di contrada Strasatti. Si tratta di quasi 30.000 metri quadrati, nella zona sud della città, dove già15 anni fa era stato previsto un parcheggio e le cui procedure di esproprio non sono mai state completate.

“Vorremmo chiudere questa vicenda e valorizzare un’area che gli abitanti del quartiere Strasatti richiedono da tanto tempo- afferma il sindaco in una nota stampa diffusa dal comune -, abbiamo proposto una soluzione – tecnicamente, un’acquisizione sanante – che ci permetterà di risolvere le inadempienze del passato e dare nuova vita alla zona, realizzando un mercato agroalimentare per il quale abbiamo già ottenuto un finanziamento di 200.000 euro. Frutto, questo, di un impegno condiviso e di una visione comune per lo sviluppo di Strasatti, cui ha contribuito anche la consigliera Elia Martinico che in passato aveva sostenuto l’importanza del progetto per il territorio”.

Al riguardo, è già stato formalizzato l’incarico per la progettazione, affidata all’architetto Vito Rallo. L’area che si trova in stato di abbandono, potrebbe rappresentare una risorsa che adesso e se il tutto andrà in porto, il comune intende recuperare e valorizzare. La Giunta ha quantificato in 130.000 euro la spesa necessaria per completare le procedure di esproprio. Ora la proposta passa per competenza al Consiglio comunale, che sarà chiamato ad esprimersi su questo intervento per il territorio.