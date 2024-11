Salaparuta wine week, due giorni di degustazioni e storia vitivinicola

Si terrà sabato 23 e domenica 24 novembre presso l’auditorium “Nick La Rocca” di Salaparuta (TP) la prima edizione di “Salaparuta wine week”, per scoprire, attraverso degustazioni di vino e di prelibatezze locali, incontri con i produttori e masterclass, un territorio e la sua millenaria vocazione vitivinicola, dall’epoca greco-romana fino ai giorni nostri.

L’evento è promosso dal Consorzio Volontario di Tutela Salaparuta DOC, nato nel 2006, per favorire la collaborazione tra cooperative agricole e aziende private del comune della Valle del Belice. Protagoniste dell’evento sono le nove cantine che fanno parte del consorzio, i cui metodi di coltivazione seguono principi di sostenibilità e basso impatto ambientale, e il 50% delle uve sono certificate biologiche. La denominazione “Salaparuta DOC” rappresenta i vini prodotti in una delle più importanti zone vitivinicole della Regione Siciliana. L’area, particolarmente vocata, è un regno in cui la vite gode di condizioni climatiche e di terroir differenti, garantendo ai prodotti biodiversità.

PROGRAMMA “SALAPARUTA WINE WEEK”:



SABATO 23 NOVEMBRE

– ore 16.30 cerimonia di apertura del Villaggio “Salaparuta Wine Week”

– dalle 18 alle 19 Masterclass: ‘Viticoltura etica e sostenibilità’, degustazione dei vini rossi di Salaparuta

– ore 23 chiusura del villaggio

DOMENICA 24 NOVEMBRE

– ore 10 apertura villaggio “Salaparuta Wine Week”

– dalle ore 11 alle ore 12 Masterclass: Sarà il catarratto il vino del futuro? degustazione dei vini bianchi di Salaparuta

– dalle 14.30 alle 15.30 Masterclass: viticoltura etica e sostenibilità, degustazione dei vini rossi di Salaparuta

– ore 18 chiusura del villaggio

Il biglietto per partecipare all’evento è di 15 euro e si potrà fare direttamente all’ingresso dell’Auditorium “Nick La Rocca”.

LE CANTINE• Leonarda Tardi

Leonarda Tardi nasce dall’esperienza di due generazioni di vignaioli, oggi in mano a Calogero Mazzara, produttore cresciuto tra i filari e i vigneti di Salaparuta, che ogni giorno si impegnano a coniugare tradizione e modernità. In ogni loro bottiglia è riconoscibile il logo della rete ‘NO Mafie’.

• Cantina Giacco

La Cantina Giacco è immersa nel verde della Sicilia occidentale, dove una volta si ergeva Villa Amalia, di cui oggi restano affascinanti testimonianze come la pietra scolpita raffigurante il guerriero Neklite. Qui arte, storia e vino diventano un connubio indissolubile.

• Ippolito

La famiglia Ippolito da ben 4 generazioni coltiva vigneti, ed ogni generazione ha apportato non solo passione ma anche metodi di coltivazione e produzione differenti. Il vigneto si estende su più di 10 ettari di terreno tra le colline di Salaparuta.

• Villa Scamici

Villa Scamici nasce nel 1975 con l’intento di unire viticoltori provenienti dal territorio di Salaparuta, oggi vanta una produzione di 50.000 bottiglie, con un export oltreoceano.

• Bruchicello

L’azienda, nata nel 1999, nel territorio dimora di antiche civiltà, dai siculi agli elmi, greci e arabi, porta avanti un’antica tradizione familiare, occupandosi personalmente di tutti i processi produttivi, compreso l’imbottigliamento. La sua coltivazione, biologica, è all’insegna del rispetto dell’ambiente.

• Vaccaro

L’azienda fondata negli anni ’70 quando Giacomo Vaccaro e la moglie Caterina acquistano un piccolo podere a Salaparuta, in un’area devastata dal terremoto del 1968, oggi è una cantina moderna a conduzione familiare, dove figli, e nipoti si occupano del processo produttivo e del marketing. Le Tenute Vaccaro si

estendono nella Valle del Belice, in un paesaggio bucolico ed agreste dove esiste ancora una completa

integrazione tra uomo e natura.

• Noah Palazzolo

Giuseppe Palazzolo, nel 2019, conclusi gli studi magistrali in viticoltura ed enologia, porta avanti la produzione ereditata dall’omonimo nonno, in regime biologico dal 2013, implementando il modello di impresa con metodo e professionalità, in una visione che, con lungimiranza, punta alla crescita aziendale in parallelo con quella del territorio nel pieno rispetto della cultura belicina.

• Scalia & Oliva

L’azienda Scalia & Oliva, sita in contrada Acque Colate Pergola, zona altamente vocata per la viticoltura e conosciuta anche nell’antichità per la sua terra fertile e idonea alle coltivazioni, possiede 25 ettari. L’impresa è passata in poco più di 15 anni dalla produzione di 5.000 a quella di 60.000 bottiglie all’anno.

• Baglio delle Sinfonie

Una piccola azienda a conduzione familiare circondata da vigneti di varietà autoctone quali Grillo, Cataratto, Zibibbo, Nero d’Avola, Perricone e Nerello Mascalese. La semplicità e genuinità dei prodotti è frutto di una naturalezza basata sulla qualità delle uve.