“Padre Nostro”, il nuovo singolo dei The Fottutissimi. Ascolta

“Padre Nostro” è il nuovo singolo dei The Fottutissimi, disponibile su tutti i digital stores a partire da venerdì 8 novembre. Dopo ChatGPT, la band torna con un altro brano capace di suscitare riflessioni e interrogativi profondi. Questa volta i The Fottutissimi raccontano, attraverso il loro rock alternativo graffiante, le sfumature del lavorare a stretto contatto con pazienti psichiatrici, esplorando questa esperienza come privilegio e come sfortuna.

“Ogni giorno ciò che vedi e senti ti mette alla prova e, per quanto cerchi di rimanere distante, finisci inevitabilmente coinvolto nelle loro vite difficili, frammentate, segnate da esperienze vissute a metà o mai vissute del tutto. Ho udito così tante imprecazioni finire nel vuoto cosmico da spingermi a scrivere una preghiera. Una preghiera per tutti gli inascoltati ed ignorati da quell’entità presunta onnipotente che dovrebbe essere misericordiosa. E Dio, se ci fosse, dovrebbe almeno mostrare un po’ di gratitudine ai suoi fans più accaniti”

Il brano è dedicato a Massimo Cotto.

Link streaming: https://lnkfi.re/padrenostro

Credits:

Scritto da: Leonardo Landi, Michele Bellagamba, Mattia Priori, Antonio Andreoli

Eseguito da: The fottutissimi

Prodotto da: Michele Bellagamba

Registrato da: Michele Bellagamba

Assistente registrazione: Giovanni Caprini

Mixing: Michele Bellagamba

Mastering: Alessandro Ciuffetti