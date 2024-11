Maltempo in Sicilia: allerta rossa nel catanese, arancione a Trapani e Agrigento

Ancora una giornata di maltempo in Sicilia. Per martedì 12 novembre, la Protezione civile Regionale prevede l’allerta rossa sul versante orientale (tra Messina e Catania) con forti precipitazioni che potranno causare danni e rischi per la pubblica incolumità. Alla luce di ciò, diversi sindaci stanno firmando apposite ordinanze per la sospensione delle attività didattiche, in modo da limitare il transito veicolare. Su gran parte dell’isola si prevede allerta arancione, con precipitazioni intense che potranno interessare le province di Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa. Infine, per la provincia di Palermo, lungo la fascia tirrenica, è stata disposta l’allerta gialla, con precipitazioni sparse.