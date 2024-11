Erice apre i siti culturali anche d’inverno, nuovi orari. Un video promuove il borgo

Nuovi orari di apertura dei siti culturali di Erice (Polo Museale A. Cordici, Torretta Pepoli e Presepe Monumentale Meccanico) validi fino al 6 gennaio 2025. Feriali: su prenotazione telefonica (da effettuarsi almeno 24 ore prima), sabato e festivi dalle ore 10 alle ore 16. Per informazioni e/o prenotazioni per gruppi, scolaresche, agenzie di viaggio/tour operator, anche in giornate feriali, ci si potrà rivolgere alla F. C. Service (3209285141 – 3292936756 – fcservicetp@gmail.com – fcservicetp@pec.it).

Nel frattempo il Comune di Erice alla pagina Facebook istituzionale, ha diffuso un video promozionale delle bellezze del borgo.

GUARDA IL VIDEO:

Un viaggio immersivo tra cultura e paesaggi mozzafiato, una testimonianza visiva unica delle eccellenze che punta coinvolgere ed emozionare cittadini e visitatori, e a promuovere Erice su scala nazionale ed internazionale. Il video esplora i luoghi simbolo e racconta il lato più autentico del territorio: dai monumenti storici che raccontano secoli di storia, alle opere custodite nel museo Cordici, ai paesaggi, anche rurali, che rappresentano un polmone verde per l’intera comunità. Aspetti che fanno di Erice non soltanto una destinazione turistica, ma anche un luogo da vivere e scoprire in ogni suo angolo. Le riprese aeree effettuate con l’ausilio di un drone, le suggestive inquadrature e i dettagli dei tesori architettonici sono accompagnati da un sottofondo musicale distensivo e rasserenante, che offre un tocco emozionante alla narrazione visiva. Il video è stato realizzato e omaggiato dall’azienda partner del Comune, Maggioli S.p.A.