Premio 91025 Città di Marsala a Rosetta Martinez, una vita per la medicina cardiovascolare

E’ senz’altro un’eccellenza della città di Marsala la professoressa Rosetta Martinez, già docente di malattie cardiovascolari presso l’Università degli studi di Roma, “La Sapienza”, che ha dedicato la propria vita alla medicina, ai pazienti e all’amore per la divulgazione. E per questo motivo sarà tra i premiati della decima edizione del “Premio 91025”, che si svolgerà domenica 17 novembre alle ore 18 al Teatro Impero. Medico cardiologo, che a soli 23 anni ha conseguito la laurea in medicina con il massimo dei voti e il giorno dopo è stata accettata come assistente volontaria nella scuola del prof. Luigi Condorelli presso la facoltà di Medicina, la professoressa Martinez è stata per qualche anno anche all’Università di Palermo, al seguito del prof. Aldo Turchetti, dove ha preso la libera docenza e incontrato l’uomo della sua vita, Marcello Martelli, anche compagno di lavoro. Dopo aver vinto il concorso per professore associato con incarico primariale per malattie del microcircolo, ha prestato servizio nella Clinica Medica del Policlinico “Umberto I”.

“Siamo onorati di ospitare sul palco questa nostra illustre concittadina – dice Filippo Peralta, patron del Premio – in un’edizione che segna un traguardo importante e che per questo abbiamo voluto arricchire con la presenza di un’orchestra fissa sul palco che scandirà i vari momenti di intrattenimento, dialogo e spettacolo”. Il riferimento è alla Lacorchestra, diretta dal talentuoso Peppe La Commare, che sarà affiancato da Ciccio Stampa (basso), Filippo Calandra (batteria), Silvio Lucido (tastiere), Calogero Calandra (chitarra), Alberto Anguzza (tromba), Antonio Anguzza (trombone). L’evento prevede come sempre momenti di confronto e informazione su temi diversi inerenti la vita della città.L’ingresso è gratuito.