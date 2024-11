‘Le Ragazze’, su Rai Tre Fialdini intervista la cardiologa marsalese Rosetta Martinez. VIDEO

Storie di donne, famose o sconosciute, i cui racconti si intrecciano con la storia di tutti noi regalando alle nuove generazioni uno sguardo al femminile sul mondo. Di questo si parla nella trasmissione ‘Le Ragazze – Storie di donne e generazioni a confronto’ dove su Rai Tre si incontrano donne che hanno alle spalle storie e carriere importanti. In una di queste puntate, la giornalista-presentatrice Francesca Fialdini presenta la storia della cardiologa marsalese Rosetta Martinez, la cui vita è stata interamente dedicata alla medicina ai suoi pazienti e all’insegnamento. La Martinez, nata nel 1928, vive da anni a Roma.

GUARDA LA PUNTATA

Rosetta Martinez racconta di com’è cambiata la medicina oggi, negli anni ’50 non c’era la Pet, la Tac, si era agli inizia della conoscenza della elettrocardiografia nel mondo, dove si aveva già la consapevolezza che ogni caso clinico era diverso dall’altro. Rosetta fu assistente di Luigi Condorelli, luminare della cardiologia italiana. Dopo la specialistica in medicina interna diventa docente all’Università La Sapienza. Realizzò anche un grande sogno: fare il medico in missione in Africa. E poi ancora l’interessante raccontò di aver conosciuto il principe e scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, come paziente a Palermo. A quei tempi scriveva un libro… l’anno dopo uscì “Il Gattopardo”. Rosetta si sposò con Marcello Martelli, suo collega.