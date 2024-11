Un incidente si è verificato in centro a Marsala nel tardo pomeriggio di oggi. Una vettura, una Fiat 500 bianca, che stava uscendo dal parcheggio Odeon di via Edoardo Alagna, immettendosi sulla strada, ha investito una bici elettrica di passaggio. Il giovane a bordo del mezzo a due ruote è caduto finendo sulla vettura ma per fortuna non ha riportato gravi conseguenze.

Sul posto, a rilevare il sinistro, sono intervenuti i Carabinieri. Il traffico nella zona è rallentato.