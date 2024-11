L’Handball Erice vince a tavolino la gara contro Cassano Magnano

A seguito del comunicato del Giudice Sportivo n. 10 del 6/11/2024, il nostro club comunica che il risultato della gara Cassano Magnago-AC Life Style Handball Erice viene commutato in uno 0-5 a tavolino. Si ricorda che stessa la gara si è svolta sabato 2 novembre, sul campo era terminata 21-21, ed era valevole per la settima giornata del campionato di A1. Nel comunicato del Giudice Sportivo, si legge che “la Società Cassano Magnago ha iscritto a referto l’atleta Gozzi Giulia, non in regola con le norme federali in materia di tesseramento alla data di svolgimento della gara”.

NUOVA CLASSIFICA

AC Life Style Erice punti 14

Salerno e Cassano Magnago 12

Adattiva HC Pontinia e Brixen Sudtirol 10

Securfox Ariosto Ferrara 8

Casalgrande Padana e Leno 6

Cellini Padova, Mezzocorona e Sirio Toyota Teramo 2

Lions Sassari 0.