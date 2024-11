Maschio Gaspardo a Eima svela il nuovo erpice Jumbo X

BOLOGNA (ITALPRESS) – Maschio Gaspardo ha scelto Eima International, l’Esposizione Internazionale di Macchine per l’Agricoltura e il Giardinaggio, come palcoscenico per la presentazione ufficiale di Jumbo X, una macchina innovativa per la lavorazione del terreno: l’erpice rotante stradale più grande al mondo e vincitrice del riconoscimento “Novità Tecniche 2024”. Con sei nuovi brevetti meccanici ed elettronici e una larghezza di lavoro fino a 10 metri, questa macchina rappresenta una soluzione di ultima generazione. Jumbo X offre un design innovativo, realizzato in collaborazione con la Scuola Italiana di Design (Sid), e garantisce un’alta produttività, diminuendo il consumo di carburante per ettaro lavorato e riducendo quindi le emissioni di CO2. E’ una scelta sostenibile, ideale per agricoltori che operano su grandi estensioni e cercano prestazioni elevate e affidabilità a lungo termine. A conferma del proprio approccio Full Line, Maschio Gaspardo ha inoltre presentato una serie di soluzioni pensate per soddisfare le esigenze delle aziende agricole in ogni fase del ciclo agronomico.Per la semina, è stata presentata l’Opera 300, seminatrice combinata di cereali di 3 metri di larghezza che affianca la sorella maggiore Opera 600. Queste macchine possono eseguire più lavorazioni in un unico passaggio, come la lavorazione del terreno, la semina e, nel caso dell’Opera 600, anche la fertilizzazione, apportando grandi vantaggi in termini di produttività e sostenibilità. Nel settore della semina di ortaggi è stata presentata la nuova Olimpia Isotronic pieghevole, macchina altamente innovativa che, grazie alla tecnologia Isobus, permette la gestione individuale dei motori di semina e del microgranulatore, consentendo la regolazione precisa dei parametri di lavoro per ogni singola fila. Il risultato è una semina di precisione ottimizzata, con benefici in termini di efficienza operativa e sostenibilità.Nell’ambito della semina di precisione, è stata portata la Chrono 708 nella versione aggiornata per offrire ulteriore affidabilità nella semina fino a 15 km/h, garantendo anche in questo caso un’elevata produttività. Per la fertilizzazione, si sono aggiunti alla gamma di spandiconcime Primo i nuovi Primo S e Primo S V, quest’ultimo progettato per lavorare in vigneto, completando un’offerta ampia e con tecnologie avanzate per massimizzare l’efficienza in campo. Per la manutenzione del verde è stata presentata la nuova trinciatrice professionale DELTA, con una larghezza di lavoro fino a 8,3 metri per lavorazioni rapide ed efficaci, dotata di doppia cassa e rotori rinforzati per garantire alta affidabilità e durabilità.Nel settore della protezione delle colture, Maschio Gaspardo ha presentato la Campo 32 Ultra Isotronic, un polverizzatore professionale ad alta configurabilità dotato dell’innovativo “e-panel”. Questo sistema permette all’operatore di controllare digitalmente tutte le funzioni idriche direttamente dalla cabina del trattore, semplificando le operazioni, riducendo la possibilità di errore e migliorando il comfort di utilizzo. Infine, nel settore della fienagione, l’azienda ha presentato la rotopressa a camera variabile Extreme 365 Isotronic, una macchina dotata di sensori di umidità, perfetta per chi desidera ottenere la massima qualità e valorizzazione del prodotto finito.>> “Le macchine che presentiamo ad EIMA 2024 riflettono il nostro impegno a fornire agli agricoltori una gamma completa di soluzioni innovative grazie al nostro approccio Full Line – afferma Mirco Maschio, presidente di Maschio Gaspardo -. Siamo al fianco delle aziende agricole in ogni fase del ciclo agronomico-dalla lavorazione del terreno alla semina, dalla protezione delle colture alla manutenzione del verde e alla fienagione-offrendo tecnologie che migliorano la produttività e promuovono una sostenibilità duratura per l’agricoltura di domani”.Andrea Maschio, presidente di Maschio Holding, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di aver presentato Jumbo X, l’erpice rotante stradale più grande e produttivo al mondo. Questa macchina altamente tecnologica, dotata di sei nuovi brevetti, è stata interamente disegnata, progettata e realizzata in Italia grazie al coinvolgimento di numerosi tecnici e partner. Jumbo X rappresenta un traguardo straordinario per la nostra azienda, unendo innovazione e qualità per offrire agli agricoltori una soluzione unica nel suo genere”.>> “Continuiamo nel nostro percorso di investimenti, sempre nel solco di una crescita sostenibile e ben ancorata a tre pilastri fondamentali: la Qualità del prodotto, il Servizio e l’assistenza verso i clienti e la Consegna, per garantire che i prodotti arrivino ai nostri clienti come e quando servono – ha detto il Ceo di Maschio Gaspardo, Luigi De Puppi -. I prodotti presentati ad EIMA 2024 nascono con questo spirito e continueremo su questa strada per garantire alle aziende agricole soluzioni sulle quali poter contare oggi e in futuro”.

