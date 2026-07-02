Alberto Di Girolamo: “A Marsala le opere del PNRR rischiano di rimanere incompiute”

Egregio direttore,

il 30 giugno ultimo scorso, dovevano essere terminati i progetti finanziati dal Pnrr. A Marsala purtroppo non è così, sono tutti in notevole ritardo. Per quanto riguarda l’asilo nido di contrada Bosco, non solo è stato perso il finanziamento europeo di circa 600 mila euro che noi avevamo lasciato, ma anche questo iniziato con fondi del Pnrr è incompiuto. Lo stesso per la messa in sicurezza del tratto di costa fra la chiesa di San Giovanni e viale Isonzo, non solo sono stati persi gli oltre due milioni sempre di finanziamenti europei, adesso questo progetto con fondi sempre del Pnrr è un’opera incompiuta. Sicuramente i progettisti saranno stati pagati. L’ippodromo, opera inutile è incompiuta. Qualcuno dirà meglio così che spendere altri soldi. Forse. Sarebbe stato meglio sicuramente non iniziarla e fare altro. Il cosiddetto “teatro vista mare”, nel parco della Salinella, un altro scempio. Quanto cemento è stato utilizzato? Si poteva costruire in quel luogo? Lo dubito fortemente. Resterà così per le future generazioni?

Di fronte a questo disastro prevedibile, è opportuno che la nuova sindaca, che non ha alcuna responsabilità del ritardo e delle conseguenze anche economiche per i cittadini marsalesi, faccia il punto della situazione. Le opere resteranno così? Il governo regionale e quello nazionale, troveranno altri soldi per portarli a termine, prima delle prossime elezioni? Il danno erariale che ci sarà, chi lo pagherà? Sempre i soliti cittadini o l’ex sindaco Grillo e i suoi assessori? Il Pnrr che doveva servire a ridurre il divario fra le regioni del sud Italia e quelle del nord, non ha fatto altro che aumentarlo. Non vorrei che al danno, per non aver utilizzato i tanti fondi a disposizione per opere utili e necessari, esempio la sostituzione della condotta principale della rete idrica e il riuso dell’acqua reflua del depuratore in agricoltura e tanto altro, ci sia anche la beffa di opere lasciate incompiute a futura memoria più i danni erariali per il comune e quindi per i marsalesi.

Dott. Alberto Di Girolamo