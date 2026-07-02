Marsala: incivili in azione, buttano i rifiuti in strada. VIDEO

Il Comune di Marsala ha diffuso in video dove sono visibili alcuni soggetti che gettano in maniera indiscriminata i loro sacchetti della spazzatura per strada. Questo il testo che accompagna il video:

“Con il vostro comportamento impedite: – una città più pulita e accogliente – la riduzione della tassa rifiuti- un ambiente più vivibile. Siamo certi che più telecamere e controlli – con conseguenti multe e denunce penali – vi riporteranno sulla strada della civiltà. Chi abbandona i rifiuti sporca Marsala e manca di rispetto a tutta la comunità”.

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