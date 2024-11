A Mazara verso l’attivazione della videosorveglianza con lettura delle targhe auto

Presentato in conferenza stampa al Comando di Polizia Municipale di Mazara del Vallo il nuovo sistema di videosorveglianza che consente la lettura delle targhe dei mezzi di circolazione su strada e di verificare da remoto in tempo reale se quei mezzi circolano in regola ovvero se sono sprovvisti di assicurazione, di certificazione di revisione, o se risultano rubati, sottoposti a fermo o persino radiati. Sono 6 le postazioni del territorio comunale nelle quali sono stati ubicati altrettanti sistemi di rilevazione targhe: via Marsala alta all’altezza del rifornimento Q8, obelisco-rotatoria d’ingresso in Città, via Bessarione all’altezza del comando di Pm, piazza Matteotti, viale Africa ed Sp38 Mazara-Torretta Granitola. Il sistema monitora il numero dei mezzi in transito e fornisce un alert in caso di circolazione non regolare.

Mazara del Vallo è uno dei primi comuni dell’Italia meridionale ad adottare questo sistema con l’obiettivo di incrementare la sicurezza. “Il sistema è già attivo da fine ottobre ed in fase di monitoraggio – ha dichiarato il sindaco Salvatore Quinci – ma dal primo dicembre ad ogni alert ricevuto e confermato seguiranno sanzioni. Pertanto invitiamo tutti a mettersi in regola con le norme del codice della strada e a prestare la massima attenzione oltre che alla guida al controllo delle scadenze di assicurazione e revisione. Il sistema di videosorveglianza che oggi si arricchisce di questa innovativa opportunità di controllo sarà ulteriormente incrementato per la sicurezza di tutti”. “Non ci sarà bisogno che il mezzo non in regola venga fermato da una pattuglia – aggiunge il comandate di Pm Bucca – ma da remoto sarà possibile elevare le sanzioni. Cosa che faremo dopo un ulteriore controllo in banca dati che verifichi la corrispondenza dell’alert con i dati inseriti nelle banche dati di motorizzazione, nel caso delle revisioni, e dell’Ania nel caso delle assicurazioni”.

“Non procediamo per essere punitivi – sottolinea l’assessore comunale alla Pm Rino Giacalone – ma per garantire sicurezza a tutti e far rispettare le regole. Dal primo dicembre come anticipato dal sindaco e dal comandante di Pm partiranno le sanzioni”. E’ inoltre intervenuto in conferenza stampa l’ing. Giuseppe Nizzola, responsabile del Servizio comunale Innovazione che insieme alla dottoressa Anna Asaro ed in collaborazione con il comando di Pm ha curato la parte progettuale e burocratica che ha portato all’attivazione dei nuovi sistemi di controllo. “Con un nuovo e recente finanziamento ottenuto nell’ambito del Fondo Unico Giustizia – ha anticipato l’ing. Nizzola – potremo avere un controllo unificato dell’intero sistema di video sorveglianza ed incrementeremo presto anche il numero di telecamere con ulteriori fondi che abbiamo ottenuto partecipando al Programma Operativo Complementare Legalità 2024-2020”.

Insieme all’ing. Nizzola è intervenuto l’ingegnere Alessio Gentile della società Wish Networks srl di Carini che si è aggiudicata la fornitura ed installazione del sistema che comprende anche le 6 telecamere di lettura targhe (progetto complessivo di 40 telecamere – vedi nota del 2 ottobre scorso). “Per ottenere la massima risoluzione delle immagini e l’invio ottimale dei dati – ha spiegato l’ingegnere Genova – abbiamo utilizzato telecamere e software della Selea, un’azienda italiana leader del settore”.

Il Sistema videosorveglianza complessivo prevede: 42 telecamere sono state installate nel 2021 in sostituzione di quelle precedentemente installate negli anni passati e coprono 22 siti del territorio; 58 telecamere installate negli anni passati con il progetto Scuole Sicure (2018) sono funzionanti mentre è in itinere da parte dell’amministrazione la sistemazione delle altre non funzionanti o mancanti (da progetto dovranno essere 192); 40 telecamere sono state recentemente installate nel progetto che comprende le 6 telecamere di lettura targhe; 4 nuove telecamere saranno presto installate insieme ad un sistema unico di controllo di tutte le telecamere del territorio con il fondo unico giustizia; 40 nuove telecamere verranno installate con il progetto POC complementare legalità già finanziato e presentato il 18 ottobre scorso (deve essere attivato il bando di gara).

Sono inoltre in funzione ulteriori impianti di video sorveglianza nel Largo Dalla Chiesa, nel parcheggio Gb Quinci ed a Villa Jolanda per un totale di ulteriori 50 telecamere. L’obiettivo è unificare il controllo di tutto il sistema di videosorveglianza ed integrarlo – come ha anticipato il sindaco – anche con immagini provenienti dai privati che ne autorizzeranno l’utiizzazione