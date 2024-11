Handball: arriva ad Erice la terzino Maxime Struis Kretschmer

Si arricchisce la famiglia della Ac Life Style Handball Erice. Da oggi, è disponibile Maxime Struis Kretschmer, terzino olandese, classe 1994. Maxime ha giocato dall’età di sei anni, prima nei Paesi Bassi alla Handbalc Academie, poi al VOC Amsterdam. Dal 2012, si è trasferita al Venus Nieuwegein e un anno dopo ancora è tornata nel VOC. Nel 2014, si è trasferita al club tedesco della Bundesliga DJK/MJC Triere, e, successivamente, al club tedesco Frisch Auf Goppingen. Dalla stagione 2018/19, ha giocato, sempre in Bundesliga, con il Bad Wildungen Vipers. Nell’estate del 2022, è passata all’SV Union Halle-Neustadt. Nell’estate del 2024, è entrata a far parte della squadra della lega regionale ATSV Stockelsdorf. Ha preso parte agli Europei del 2022 con la nazionale olandese, con cui, complessivamente, ha 36 presenze.

Maxime Struis Kretschmer dichiara: “Ho deciso di venire a giocare a Erice, perché il programma e gli obiettivi del club mi hanno subito convinta. Il progetto sembra molto promettente, con una visione chiara e un team pronto a raggiungere grandi traguardi. Il mio obiettivo è vincere il campionato italiano e arrivare il più lontano possibile nelle competizioni europee. Sono convinta che, con impegno e spirito di squadra, possiamo ottenere grandi risultati. Come giocatrice, voglio mettere a disposizione la mia esperienza, per rendere la squadra ancora più forte e aiutare ciascuna di noi a dare il massimo. Con la Handball Erice, voglio crescere sia dentro che fuori dal campo e contribuire a formare una squadra coesa. Non vedo l’ora di stringere nuove amicizie e di ottenere successi insieme alle mie nuove compagne”.