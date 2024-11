Erice in Francia per l’assemblea dei territori legati alla storia normanna

Il Comune di Erice, su invito del presidente della Regione Normandia, Hervé Morin, ha partecipato ad un ciclo di incontri che hanno riguardato tutti i territori con cui questa regione della Francia condivide un comune legame storico e culturale. Moltissimi rappresentanti di Paesi, Regioni, Comuni e istituzioni culturali e accademiche che condividono le radici normanne si sono riuniti nell’Abbaye aux Dames di Caen per confrontarsi e pianificare iniziative comuni. Tra i Paesi rappresentati: Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Norvegia e Svezia.

Il 2027, infatti, rappresenta il millenario della nascita di Guglielmo il Conquistatore, icona dell’epopea normanna, ed in quell’anno saranno organizzati una serie di eventi commemorativi. Il Comune di Erice è stato rappresentato dalla sindaca, Daniela Toscano, dall’assessora alla cultura, Rossella Cosentino, e dal responsabile del settore 7°, dott. Salvatore Denaro.

«È stata un’esperienza importante che ha messo in luce passato e radici comuni, profonde e secolari, tra le terre normanne e tanti altri territori, tra cui Erice – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessora con delega alla cultura, Rossella Cosentino -. Durante questi incontri abbiamo condiviso idee e progettualità capaci di rendere omaggio non solo alla figura di Guglielmo II, ma anche ai valori di scambio e integrazione culturale che il suo regno ha incarnato, valorizzandone la straordinaria eredità storica e culturale lasciata da una figura che ha segnato indelebilmente il corso della storia europea. La partecipazione agli incontri di Caen ha anche fornito l’opportunità di tessere nuove reti di collaborazione, immaginando progetti congiunti, percorsi turistico-culturali integrati tra Paesi di tutta l’Europa, eventi e manifestazioni di grande richiamo, capaci di attrarre visitatori da tutto il mondo e di far conoscere la storia ai più giovani, nel segno dell’integrazione, proprio nel solco del regno di Guglielmo il Conquistatore. Il nostro Comune, con le sue note radici normanne, si è fatto portavoce della propria tradizione storica e si è reso disponibile per condividere iniziative e contribuire alla costruzione di un itinerario europeo. Ringrazio dunque il presidente Hervé Morin per l’invito, per l’accoglienza e per l’ospitalità».