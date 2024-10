Al Provinciale il Trapani non riesce a battere un forte Avellino

Turno infrasettimanale per la dodicesima giornata del campionato di serie C, con il Trapani che ospita l’Avellino, con un match che si ripropone dopo anni di assenza. I granata vogliono ritornare alla vittoria dopo il pareggio amaro di Monopoli. I campani arrivano al Provinciale da cinque vittorie di fila ed è la formazione più in forma del girone C della serie C. Un cambio di passo importante per l’Avellino dopo il cambio di guida tecnica da Pazienza a Biancolino. Carraro dal primo minuto in regia. Questa è la scelta di mister Salvatore Aronica in occasione della sfida contro l’Avellino. Carraro vince così il ballottaggio con Crimi, finito in tribuna, e torna in campo dal primo minuto. In avanti confermato il trittico formato da Bifulco, Lescano e Fall. Panchina per Kanoute e Udoh. Per l’Avellino la novità più importante è tra i pali, con la presenza di Leonardo Marson, al debutto stagionale, con Iannarilli finito in tribuna.

L’Avellino si fa subito sentire in area avversaria con Gori, ma il Trapani risponde con un tiro di Lescano di poco fuori. I granata provano più volte l’affondo, mentre i campani torneranno pericolosi con un’azione di Raffaele Russo sottoporta. Al 38′ un goal è stato annullato al Trapani per fuorigioco. Celiento al volo ha sfruttato un cross di Carriero. L’Avellino si fa sempre più pericoloso fino alla rete al 43′, Gabriele Gori sfrutta di testa la sfera da un corner. Malumori dalle panchine, con LLano della squadra ospite che provoca Aronica e viene espulso, successivamente l’allenatore del Trapani viene ammonito.

Nel secondo tempo i padroni di casa rincorrono ma è dell’Avellino l’occasione del raddoppio che arriva con la rete concessa dall’arbitro e forse discutibile sul presunto fallo di Seculin su Patierno ed è proprio quest’ultimo a mettere la palla in rete. Proprio quando è l’Avellino a fare la partita, arriva all’88’ il goal granata con Lescano che è lesto a girarsi spalle alla porta ed andare a segno.