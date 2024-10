Il Rotary Marsala forma le comunità di Ciavolo, Ciavolotto e Digerbato all’uso del defibrillatore

Il Rotary Club Marsala, nell’ambito del suo progetto “Marsala, Città Cardioprotetta”, ha recentemente organizzato un ulteriore corso di primo soccorso e uso del defibrillatore, completamente gratuito, rivolto alla comunità delle contrade di Ciavolo, Ciavolotto e Digerbato e a membri di associazioni sportive con cui il nostro Club collabora da anni. Questo evento, tenuto da istruttori volontari altamente qualificati, ha rappresentato un’importante opportunità per la comunità di acquisire competenze fondamentali per salvare vite umane. Il corso è stato tenuto in una frazione della nostra Città presso i locali della Chiesa parrocchiale di Maria SS della Cava, a dimostrazione che è ferma volontà del nostro Club di coprire l’intero territorio comunale con persone e strumenti pronti ad intervenire in caso di emergenza sanitaria.

La gratuità del corso è stata uno degli aspetti più apprezzati dai partecipanti. In un periodo in cui l’accesso a formazione di qualità può essere limitato da barriere economiche, il Rotary ha voluto garantire che chiunque, indipendentemente dalla propria situazione finanziaria, potesse partecipare e imparare tecniche di primo soccorso e l’uso del defibrillatore. Oltre alla formazione tecnica, il corso ha avuto una forte valenza sociale. Insegnare alla comunità come intervenire in situazioni di emergenza non solo aumenta la sicurezza collettiva, ma rafforza anche i legami sociali. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscersi, collaborare e sviluppare un senso di responsabilità reciproca. Questo spirito di solidarietà è uno dei pilastri del Rotary, che da sempre si impegna in progetti che promuovono il benessere e la coesione sociale.

Il Presidente Andrea Aldo Galileo ed il Segretario Antonino De Vita hanno elogiato gli istruttori volontari del Rotary che hanno svolto un ruolo cruciale nel successo del corso. La dedizione e professionalità di Riccardo Lembo, Salvatore Mancuso, Giuseppe Angileri, Simonetta Alagna e Nino Guercio, hanno garantito una formazione di alto livello, rendendo i partecipanti più sicuri e preparati ad affrontare situazioni di emergenza. Presenza gradita ed autorevole è stata quella del Past Governor del Distretto 2110 Goffredo Vaccaro che, oltre 10 anni fa, ha istituito la Commissione Blsd che ancora oggi dimostra di fornire un servizio importante in tutta la regione.