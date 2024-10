La Città che Vorrei: concorso di idee per le scuole marsalesi “Libera la tua fantasia”

Il gruppo “La Città che Vorrei” ha lanciato un concorso di idee destinato alle Scuole della Città di Marsala e patrocinato dal Comune. Il concorso prevede tre sezioni, indirizzate rispettivamente agli alunni e alle classi della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado e della Scuola Secondaria di II grado. Ai partecipanti è richiesto di presentare un lavoro creativo che rappresenti un’idea di rigenerazione urbana di uno o più spazi della Città di Marsala. Sono ammessi disegni, dipinti, plastici e modelli, eventualmente realizzati con materiali sostenibili e/o riciclati.

“Libera la tua fantasia” è il motto del concorso, che gli ideatori sperano possa portare all’adozione di qualcuno degli esempi prodotti da alunni e studenti. Le due opere vincitrici per ogni sezione saranno premiate nel corso di un evento pubblico di ampio respiro, che si terrà nel mese di aprile 2025, e che unirà creatività, sostenibilità ed eccellenze locali.

“Il nostro gruppo e’ nato per portare alla collaborazione le eccellenze cittadine, progettare e diffondere soluzioni e buone pratiche per lo sviluppo del territorio e per la rigenerazione urbana, unendo la tecnica e la creatività. Abbiamo il dovere di ascoltare le giovani generazioni, di aver cura e dare sfogo ai loro sogni, prospettive e bisogni. Dal loro entusiasmo e dal loro talento ci attendiamo un impulso determinante alla crescita collettiva della società e del territorio, da un punto di vista culturale, sociale ed economico. La Città del futuro va disegnata e realizzata con i ragazzi”, afferma il portavoce Giovanni Di Girolamo.

La Città che Vorrei è un gruppo sorto nel 2023. Raccoglie cittadini con diverse esperienze e competenze: architetti, ingegneri, avvocati, insegnanti, giornalisti, esperti di marketing e di comunicazione, semplici cittadini accomunati da un fine comune. “Ci teniamo a lanciare un appello ai volenterosi, a chi vuol fare qualcosa di nuovo e di diverso. La nostra comunità è aperta ai creativi della Città che vogliano condividere le loro competenze ed esperienze, il loro talento e le loro doti, per realizzare creazioni di qualità, che portino valore aggiunto alla Città” afferma ancora il gruppo.