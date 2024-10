Ruba un portafoglio e preleva mille euro dal bancomat, denunciato un campobellese

I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara hanno denunciato una 69enne del luogo per furto in abitazione ed indebito utilizzo di carta di credito. A seguito della denuncia di furto in abitazione presentata da un 73enne che aveva denunciato il furto del proprio portafoglio (contenente 90 euro, documenti di identità e una carta di credito), i Carabinieri hanno verificato che, subito dopo il furto, era stato effettuato un prelievo di 1.000 euro dallo sportello Bancomat. Grazie alle immagini di videosorveglianza dell’istituto bancario si procedeva ad identificare la 69enne nei cui confronti veniva effettuata una perquisizione domiciliare che consentire di rinvenire e restituire al legittimo proprietario la refurtiva.