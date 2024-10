Rissa e allarme sicurezza, a Salemi operazione dei Carabinieri. Il sindaco: “Grazie”

“Grande soddisfazione per i risultati delle recenti operazioni di controllo del territorio messe in campo a Salemi. Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a tutte le forze dell’ordine che hanno lavorato instancabilmente per garantire la nostra sicurezza. Un ringraziamento speciale va alla prefetta di Trapani, Daniela Lupo, e al questore, Giuseppe Felice Peritore, per aver coordinato queste importanti attività”. Lo dice il sindaco di Salemi, Vito Scalisi, a seguito dell’operazione di polizia che ha fatto luce sui responsabili di una rissa avvenuta nei giorni scorsi. Scalisi, che ringrazia anche i comandanti della stazione dei carabinieri di Salemi e della Compagnia di Mazara del Vallo, oltre che tutti i vigili urbani della città, ha fornito i numeri dei controlli messi in campo negli ultimi giorni: 15 posti di controllo, 213 persone identificate, 139 veicoli verificati.

“Ma oltre ai numeri, è importante sottolineare come questi interventi abbiano portato all’identificazione e alla sanzione dei responsabili di recenti episodi di violenza nel nostro centro storico”, aggiunge. E rivolgendosi ai salemitani: “Comprendo appieno i momenti di paura e preoccupazione che abbiamo vissuto. Ci siamo sentiti vulnerabili. Ma voglio che sappiate che le vostre voci sono state ascoltate. Questa massiccia operazione di controllo è la prova tangibile che le istituzioni ci sono e lavorano per noi. A Salemi non c’è spazio per chi minaccia la sicurezza e la serenità della nostra comunità – conclude -. Continueremo a lavorare a stretto contatto con tutte le forze dell’ordine per mantenere alta la guardia e garantire che Salemi rimanga il luogo sicuro e accogliente che tutti amiamo”.