Incendi e dissesti idrogeologici, conferiti elogi alle associazioni di volontariato di Calatafimi

Conferiti durante il Consiglio comunale di Calatafimi-Segesta, gli elogi da parte del sindaco a ERA European Radioamateurs Association Sezione Provinciale e Croce Rossa Italiana Comitato di Alcamo Odv sezione locale per il prezioso contributo e supporto fornito alla città. L’Amministrazione comunale premia Era Radioamatori per la lotta agli incidenti boschivi e per le operazioni nelle emergenze di dissesto idrogeologico degli anni scorsi e la Croce Rossa in particolare per avere attivato il Banco Alimentare oltre al sostegno nel servizio di assistenza sociale e sanitario. “Grazie e complimenti – scrive il sindaco Francesco Gruppuso – dall’Amministrazione comunale, dal Consiglio comunale e dalla città ai presidenti Eugenio Giorgio Infantolino di ERA European Radioamatori e Amodeo Veronica della Croce Rossa insieme a tutte le volontarie e volontari”.