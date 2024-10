Medicina, Bernini “Basta turismo universitario forzato fuori da Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Sulle modalità di accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia al momento abbiamo tolto i test di ingresso, superato il numero chiuso, il primo passo di un percorso storico: valorizzazione del merito e della capacità dello studente, ci si prepara non ai test ma alle facoltà di Medicina e Chirurgia, o a tutte le professioni sanitarie”. Lo ha detto il ministro per l’Università e la Ricerca, Anna Maria Bernini, nel corso del Question Time alla Camera.“La settima Commissione del Senato ha concluso l’esame sul testo unificato sulla revisione delle modalità di accesso programmato a Medicina – ha aggiunto -. E’ un testo che vuole garantire a tutti i nostri studenti l’opportunità di diventare professionisti in ambito medico valorizzando i loro talenti, non la loro fortuna attraverso i quiz”. Il ministro Bernini ha precisato: “Non possiamo più permettere che a causa del numero chiuso i nostri studenti siano costretti a fare turismo universitario forzato fuori dall’Italia”.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).