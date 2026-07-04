Il talento trapanese della Pallanuoto Dario Polizzi ai Mondiali Under 18

Un nuovo prestigioso traguardo per lo sport trapanese. Il giovane pallanuotista Dario Polizzi, cresciuto nell’Academy e attualmente in forza all’Ortigia, è stato convocato dal commissario tecnico della Nazionale italiana Under 18 maschile, Federico Mistrangelo, per prendere parte ai Campionati Mondiali di categoria, in programma a Rio Maior, in Portogallo, fino al 4 luglio. Nella selezione azzurra figurano anche altri tre atleti provenienti dal vivaio condiviso tra Ortigia e Academy: Giorgio Marangolo, Bruno Bordone e Angelo Sicali.

Una presenza significativa che conferma l’elevato livello del lavoro svolto dalle due società nella formazione dei giovani pallanuotisti e nella valorizzazione dei talenti. L’Italia è stata inserita nel girone B, dove dovrà affrontare un percorso particolarmente impegnativo contro Stati Uniti, Spagna e Cina, con l’obiettivo di conquistare un posto nelle fasi finali della competizione iridata. La convocazione di Polizzi è stata accolta con soddisfazione anche dall’amministrazione comunale di Trapani. Il sindaco Giacomo Tranchida ha voluto congratularsi con il giovane atleta, sottolineando il valore del risultato raggiunto: “Trapani continua a distinguersi come terra di sport e di talenti, e la convocazione di Dario Polizzi ai Mondiali Under 18 rappresenta motivo di grande orgoglio per l’intera comunità. Questo importante risultato è il riconoscimento dell’impegno, della dedizione e dei sacrifici che tanti giovani affrontano ogni giorno per inseguire i propri sogni. A Dario rivolgo il più sincero in bocca al lupo, con l’augurio che possa onorare al meglio i colori della Nazionale e rappresentare con orgoglio la nostra città”.