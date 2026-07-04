Acqua a Tonnarella, “analisi pubbliche sull’impianto di denitrificazione, fare chiarezza”

La qualità dell’acqua potabile erogata nella zona di Tonnarella torna al centro del dibattito politico cittadino. A riaccendere l’attenzione sul tema sono, da un lato, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che ha presentato un’interrogazione all’Amministrazione comunale. Dall’altro, a rincarare la dose, ci pensa anche l’ex sindaco Nicola Cristaldi, che attraverso un intervento pubblico sollecita verifiche e una maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini. Entrambe le iniziative convergono su un punto: conoscere lo stato dell’impianto di denitrificazione, verificare il rispetto dei parametri di potabilità e rendere pubblici gli esiti delle analisi sull’acqua distribuita nella popolosa borgata marinara. Nell’interrogazione presentata in Consiglio comunale, Fratelli d’Italia chiede all’Amministrazione di chiarire il funzionamento dell’impianto di denitrificazione e di fornire elementi puntuali sul monitoraggio della qualità dell’acqua, chiedendo inoltre che i risultati delle analisi vengano resi pubblici e messi a disposizione della cittadinanza. Sulla stessa linea si colloca anche Cristaldi, che richiama l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica su quella che definisce una questione di interesse collettivo. “Quel che vogliamo sapere – scrive – è se l’acqua erogata nella zona Tonnarella è attualmente conforme ai requisiti di potabilità, se sono stati effettuati controlli recenti e con quali esiti, se sono in vigore ordinanze o limitazioni all’uso dell’acqua e l’indicazione dettagliata dei più recenti risultati delle analisi”.

Andare a fondo nella vicenda

Cristaldi rivolge inoltre un appello diretto ai consiglieri comunali e agli organi di informazione affinché la vicenda venga approfondita. “Ci sono consiglieri comunali disposti ad occuparsene? Ci sono organi di informazione disposti a fare servizi sul problema?”. La richiesta di chiarimenti arriva in una fase particolarmente delicata per la rete idrica cittadina. Negli ultimi mesi il Comune ha avviato diversi interventi di ammodernamento delle infrastrutture, tra cui il completamento della nuova condotta nel quartiere San Francesco e il progressivo potenziamento del servizio in diverse zone della città.

Più trasparenza verso i cittadini

Proprio per questo motivo, secondo le opposizioni, risulta necessario fornire ai cittadini informazioni puntuali e costantemente aggiornate sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano, soprattutto in una zona come Tonnarella che, con l’arrivo della stagione estiva, registra un notevole incremento (si parla del doppio delle presenze rispetto ad altri periodi dell’anno) di residenti e turisti. Al momento dall’amministrazione comunale non sono arrivate repliche ufficiali alle richieste avanzate dall’opposizione. La questione, però, potrebbe approdare nelle prossime sedute del Consiglio comunale, dove l’interrogazione di Fratelli d’Italia offrirà l’occasione per un confronto politico e tecnico sul funzionamento dell’impianto di denitrificazione e sul sistema dei controlli previsti dalla normativa in materia di acque destinate al consumo umano.