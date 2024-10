Fenici Rugby Marsala dirompenti in trasferta nel Campionato Under 16

Parte nel migliore dei modi il Campionato Regionale Under 16 per i Fenici rugby Marsala. La prima giornata in trasferta, ospiti dell’Amatori Catania 1963, ha subito evidenziato la bontà del gruppo squadra che ha vinto e convinto tecnici e pubblico per la bontà di gioco ed il lavoro espresso dai ragazzi in campo. Il tempo soleggiato ed il terreno di gioco che ha drenato le abbondanti piogge precedenti, hanno concesso ai giovani atleti di poter esprimere tecnicamente le loro qualità. È stata una partita a senso unico dove la squadra ospitante ha cercato invano di fronteggiare la spedizione tutorara dai Fenici Rugby Marsala insieme agli amici del Rugby Palermo e Rugby Trapani. Il risultato si è fissato sul 94 a 0 per i Fenici le mete più belle.

Per l’occasione hanno giocato tutti i 22 giocatori facendo esordire anche i più piccoli, nessuno si è infortunato e le squadre hanno lasciato puliti sia il campo che gli spogliatoi a fine gara. I Fenici classe 2009 hanno supportato ed aiutato, sia in allenamento che in partita, i più giovani nelle fasi di preparazione e di gioco. Un plauso va ai nostri l’esordienti classe 2010, Federico Frusteri, Mattia Rallo e Giacomo Parisi per l’ottimo approccio alla prima esperienza in un campionato regionale. Prossimo appuntamento domenica 27 ottobre dove il Marsala ospiterà la selezione rugby sud-est Siracusa/Ragusa presso il campo ex coni di Trapani visto che lo stadio “Lombardo Angotta” è in rifacimento.