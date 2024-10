Atleti marsalesi alla tappa di qualificazione al Campionato Italiano di Calisthenics

Il 10 novembre si terrà a Palermo la seconda tappa del Calicontest, evento cruciale per le qualificazioni al Campionato Italiano di Calisthenics, e la SSD Calisthenics Marsala sarà protagonista con ben 14 atleti in gara. Gli atleti marsalesi si sfideranno nelle due specialità previste dalla competizione: endurance e skills, con gare suddivise per età e livello di esperienza. L’obiettivo sarà conquistare un pass per la finale del campionato, portando in alto il nome della città di Marsala.

Ecco l’elenco completo degli atleti che rappresenteranno la Calisthenics Marsala al Calicontest di Palermo:

Flavio Geraci – Categoria 18/28, Skills Élite

Eleonora Maggio – Categoria +40, Skills

Gessica Rallo – Categoria 18/39, Endurance femminile

Maggie Falco – Categoria 18/39, Endurance femminile

Giovanni Monte – Categoria 13-17, Endurance maschile principiante

David Rallo – Categoria 13-17, Skills intermedio

Bartolomeo Papiro – Categoria 29-40, Endurance maschile principiante

Zerillo Vito – Categoria 50+, Endurance principiante

Rallo Federica – Categoria 13-17, Endurance femminile

Giovanni Battista Lupo – Categoria 29-40, Endurance maschile principiante

Agate Giuseppe – Categoria 18/28, Endurance intermedio

Andrea Monaco – Categoria 29-40, Endurance principiante

Fabio Pace – Categoria +40, Skills avanzato

Vincenzo De Marco – Categoria +40, Skills intermedio

Calisthenics Marsala opera dal 2017 per promuovere la pratica del calisthenics nel territorio marsalese, estendendo recentemente le proprie attività anche a Mazara del Vallo. Il successo di questa disciplina, che combina forza, agilità e coordinazione, è testimoniato dalla grande partecipazione e dall’impegno dei tecnici Emmanuele Cassata, Giuseppe Marino, Antonino Clemente, Flavio Geraci e Fabio Pace. A conferma dell’importanza che il calisthenics sta guadagnando a Marsala, un’altra scuola di calisthenics la Miles thenx si unirà all’evento, portando in gara altri sei atleti marsalesi. “Questo ulteriore contributo dimostra come la disciplina stia radicandosi profondamente nel tessuto sportivo locale, con prospettive di crescita sempre più promettenti. Per i nostri atleti, il Calicontest di Palermo rappresenta non solo una sfida, ma anche un’occasione per far emergere il talento e la dedizione di un’intera comunità sportiva. Marsala è pronta a far sentire la propria voce anche sul palcoscenico nazionale”, afferma l’atleta e coach Emmanuele Vito Cassata.