“Salemi potrebbe diventare una delle Città dell’Olio”, la proposta in Consiglio

Il consigliere comunale salemitano Dario Verde, ha presentato una mozione al Consiglio comunale con l’obiettivo di promuovere l’adesione di Salemi all’Associazione Nazionale Città dell’Olio. Questo passo, già intrapreso da molti comuni siciliani, rappresenterebbe un’opportunità significativa per la valorizzazione del territorio olivicolo e la promozione del turismo legato all’olio d’oliva.

Nella mozione, Verde sottolinea come uno dei compiti principali del Consiglio comunale sia quello di “… diffondere la cultura dell’olivo e dell’olio d’oliva di qualità, proteggendo e promuovendo l’ambiente e il paesaggio olivicolo locale. L’obiettivo è tutelare un patrimonio storico e culturale che ha profonde radici nel territorio siciliano, garantendo al tempo stesso i consumatori attraverso la valorizzazione delle denominazioni di origine. Tra le strategie suggerite, figurano l’organizzazione di eventi e l’attuazione di campagne di comunicazione e marketing per accrescere la conoscenza del grande patrimonio olivicolo italiano“.

Uno degli aspetti centrali della mozione, è l’enorme potenziale turistico legato all’olio d’oliva. Attraverso iniziative come la “Camminata tra gli olivi”, il “Girolio d’Italia” e “Andar per Frantoi e Mercatini”, l’Associazione Nazionale Città dell’Olio punta a trasformare il paesaggio olivicolo in una risorsa culturale e turistica di primo piano. Queste iniziative non solo richiamano l’attenzione sulla tradizione olivicola, ma offrono anche esperienze uniche per i visitatori, promuovendo al contempo il territorio e le sue eccellenze. La mozione fa notare che la quota associativa richiesta per l’adesione all’associazione è esigua, rendendo l’iniziativa facilmente accessibile per il Comune. “Considerando i vantaggi in termini di promozione turistica e valorizzazione del paesaggio, l’adesione all’Associazione Nazionale Città dell’Olio rappresenterebbe un investimento strategico per Salemi – afferma Verde -. Chiedo al sindaco e alla Giunta di attivarsi per portare a compimento l’adesione. La proposta, se accolta, potrebbe aprire nuove prospettive di sviluppo per il territorio, arricchendo l’offerta turistica e consolidando il legame tra il patrimonio culturale e naturale di Salemi e le sue tradizioni olivicole”.