Valderice: denunciata 65enne con reddito di cittadinanza, non gli era dovuto

I Carabinieri della Stazione di Valderice hanno denunciato una 65enne del luogo per indebita percezione del “reddito di cittadinanza”. La donna avrebbe omesso di comunicare la sussistenza di cause impeditive dovute allo stato detentivo del coniuge convivente, arrestato in un’operazione di Polizia Giudiziaria nel 2023, continuando a percepire indebitamente il beneficio. Quanto emerso dagli accertamenti dei militari dell’Arma ha portato alla cessazione dell’erogazione e alla restituzione di quanto indebitamente percepito pari ad un importo di 1500 €.