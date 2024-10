Cantine Fina tra le Migliori 50 Cantine Italiane per ‘Food & Wine’

Marsala continua a brillare nel panorama dell’enoturismo italiano grazie alle Cantine Fina, recentemente inserite nell’elenco delle 50 cantine TOP dalla prestigiosa rivista Food & Wine, in uno speciale a cura di Federico De Cesare Viola. Questo riconoscimento rappresenta un importante traguardo non solo per l’azienda, ma per l’intera tradizione vitivinicola siciliana. Fondate da Bruno Fina, le cantine rappresentano il coronamento di un sogno nato da una profonda passione per la viticoltura e la vinificazione, come scrive la rivista.

L’equilibrio tra innovazione e rispetto delle tradizioni ha portato le Cantine Fina a conquistare premi e riconoscimenti nazionali e internazionali. Un riconoscimento speciale anche per coniugare l’attività vinicola con l’arte e la musica visto che all’interno delle cantine di contrada Bausa in estate si svolge la rassegna Kebrillerà che ospita sempre importanti artisti del panorama musicale italiano.