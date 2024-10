Tiro a volo: successo per il “Trofeo delle Regioni” di Mazara con 120 tiratori 

120 tiratori in rappresentanza di diverse Regioni italiane, questi i numeri del prestigioso “Trofeo delle Regioni” che si è svolto domenica 13 ottobre presso il Policampo olimpionico di Tiro a Volo di Mazara del Vallo ed organizzato dalla società ASD Tiro a volo 2020 Mazara in collaborazione con la FITAV. La gara, alla quale hanno partecipato 12 Regioni, si è svolta sulla distanza dei 100 piattelli; i tiratori di ogni squadra hanno sparato contemporaneamente sullo stesso campo. A vincere è stata la squadra della Campania, seconda classificata la Lombardia, terza la squadra della Sicilia.

In concomitanza del “Trofeo delle Regioni” nello stesso impianto di c/da Castelluzzo si è svolta la gara individuale di fossa universale “Gran Premio del Mediterraneo” con l’assegnazione di premi ai vincitori delle relative categorie. Per la categoria “Eccellenza” ha vinto Stefano Narducci (Toscana) che centrando 98 piattelli su 100 si è aggiudicato, in qualità di di vincitore assoluto, anche il “II Trofeo Vito Asaro”. Vincitore nella categoria “Prima” Claudio Armiraglio (Lombardia). Nella categoria “Seconda” ha vinto Francesco Mozzicato (Sicilia). Vincitore nella categoria “Terza”: Stefano Covato (Sicilia). Nella categoria “Senior” ha vinto Pietro Zecchi (Lombardia). Nella categoria “Veterani” ha vinto Salvatore Francolino (Sicilia). Nella categoria “Master” ha vinto Nicolò Feo (Sicilia). Nella categoria “Lady” trionfo per Irene Taccola (Toscana). Nella categoria “Juniores” vincitore è stato Mario Fabrizi (Lazio).

Molto soddisfatto al termine delle gare il presidente della ASD Tiro a volo 2020 Mazara, Vincenzo Asaro, il quale ha sottolineato: “ha funzionato tutto alla perfezione è stato un onore per noi organizzare il prestigioso Trofeo delle Regioni un importante riconoscimento al lavoro. Ringrazio il presidente nazionale della FITAV Luciano Rossi e il nostro consigliere federale Adriano Avveduto per la fiducia e il riconoscimento del lavoro che abbiamo compiuto in questi quasi tre anni da quando abbiamo garantito una gestione unica del Policampo mazarese che stiamo portando, grazie alla sua modernizzazione e all’aggiornamento tecnologico, al livello internazionale. In questo weekend –ha concluso Asaro- abbiamo registrato la presenza di 120 tiratori, staff e familiari al seguito, di diversi giudici di gara, che ringrazio tantissimo per la loro collaborazione; tutto ciò ha rappresentato anche un importante volano per il turismo sportivo nel territorio”.