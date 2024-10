Al TTG di Rimini annunciati nuovo volo per Birgi e Trapani città gastronomica Unesco

La tre giorni del TTG, Travel Experience di Rimini, la più importante fiera per la promozione del turismo mondiale, regala sempre grandi risultati al territorio della Provincia di Trapani. ne sa qualcosa il Distretto Turistico Sicilia Occidentale – ospitato nello stand della Regione siciliana – che ha promosso agli stakeholders la destinazione “West of Sicily”, brand posizionato nel mercato nazionale e internazionale, attraverso i nuovi servizi del portale di destinazione che integrerà l’offerta turistica che consentirà agli operatori di offrire ai viaggiatori, servizi ed esperienze diverse e tutte le eccellenze di cui la Sicilia occidentale è ricca.

Come ha fatto sapere la Presidente del Distretto Rosalia D’Alì, quello della Sicilia Occidentale è la prima DMO, ovvero Destination Management Organization siciliana ad intraprendere questo percorso, collaborando con la Regione, i comuni soci, i privati, le infrastrutture aeroportuali. Presente a Rimini anche l’Airgest che gestisce lo scalo di Birgi. Proprio il Presidente di Airgest Salvatore Omvra ha affermato: “Il nostro è un aeroporto che continua a muoversi ma non è un aeroporto che fa la destinazione ma è al contrario. Siamo oltre al 98% di riempimento per la stagione estiva, abbiamo superato il milione di passeggeri nel 2023 e. nel 2024. Lavoriamo con la Regione per un incremento di capacità a vantaggio delle rotte. In inverno partiranno due nuove destinazioni per Parma, Cuneo e Verona”. Non sono mancati alcuni amministratori e rappresentanti degli enti locali come l’assessore al Turismo del Comune di Mazara Germana Abbagnato, Emanuela Magaddino, presidente dell’Associazione Albergatori di Castellammare del Golfo, il sindaco di Pantelleria Fabrizio D’Ancona. Nel corso della permanenza alla Fiera di Rimi è stata ufficializzata anche la candidatura di Trapani e della Provincia a Città creativa per la gasronomia Unesco.