Valderice conquista la prima vittoria in Promozione contro Borgetto

Arriva la prima tanto attesa vittoria in Promozione per l’ASD Valderice Calcio 2013. Al momento alla 5ª giornata di Campionato gli uomini di Mister Gervasi si trovano nella parte bassa della classifica a 4 punti assieme ai ‘cugini’ di Alcamo e Mazara. Il Valderice prima di questa attesa vittoria contro Borgetto aveva incassato un pareggio e ben tre sconfitte, quindi la vittoria è stata importante per risollevare gli uomini della squadra. Super Giovanni Giacalone tra i pali che ha compiuto 3-4 miracoli salvando il risultato che ha visto una doppietta di Frank Alcamo e un gran goal di Peppe Provenzano. Per il Borgetto Giardinello a segno Scrozzo e Rosone su rigore. Ora occhi puntati sul ritorno di Coppa contro il Fulgatore.