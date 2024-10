Medio Oriente, Conte “Da Netanyahu strategia folle”

ROMA (ITALPRESS) – “In Medio Oriente il tempo della retorica è finito da un pezzo, fino a quando l’Italia vuole continuare a rendersi complice delle scelte di Netanyahu? Ho sentito parole deboli e deludenti su questo punto. Parlando dell’invasione russa lei ha detto che non vuole chiudere gli occhi di fronte alla violazione del diritto internazionale, ma a Gaza li ha chiusi tutti e due, per 12 mesi. Quelli russi sono crimini di guerra e quelli di Netanyahu cosa sono? Apriamo gli occhi solo adesso che gli spari israeliani arrivano sui nostri soldati italiani impegnati in Unifil? Ma non vi sono bastati 12 mesi di sistematico sterminio della popolazione palestinese per comprendere che quella perseguita da Netanyahu è una strategia folle che conduce a una orribile barbarie?”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre.

