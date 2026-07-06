Marsala, allarme sicurezza sul ponte ferroviario di via degli Atleti tra ringhiere e muri fatiscenti

A Marsala si torna a parlare delle condizioni di sicurezza del ponte ferroviario di via degli Atleti, uno dei principali collegamenti del centro cittadino. Attraverso una segnalazione indirizzata all’Amministrazione comunale da parte di residenti, viene denunciato il forte stato di degrado della struttura, con particolare riferimento alla ringhiera deteriorata dalla ruggine e potenzialmente pericolosa. Il ponte si trova in un importante quadrivio urbano, dove confluiscono il traffico proveniente da via Anca Omodei, via Pascasino e via Amendola, punto molto frequentato sia da automobilisti che da pedoni. Tra le principali problematiche segnalate vi è il marciapiede presente sul lato sinistro del ponte in direzione di salita. Il passaggio pedonale sarebbe compromesso dalla presenza di pali dell’Enel che ne limitano la percorribilità.

Alle criticità strutturali si aggiungerebbe anche il malfunzionamento del semaforo pedonale presente nell’incrocio. “Chiediamo al Comune di effettuare quanto prima un sopralluogo tecnico e di programmare interventi di manutenzione e messa in sicurezza della ringhiera, valutando anche la possibilità di ampliare o rendere maggiormente fruibile il percorso pedonale”. Inoltre, a circa 50 metri dal semaforo, lungo l’ultimo tratto di via Anca Omodei, è presente un muretto in tufo che delimita la carreggiata dalla sottostante linea ferroviaria, che è deteriorata. “Il timore è che, in caso di incidente o perdita di controllo di un veicolo, il muretto possa non essere in grado di resistere all’urto, provocando la caduta del mezzo sulla linea ferroviaria, con gravi conseguenze” ci racconta il cittadino L. D. G.