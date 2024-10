Giorgetti “Senza proposte ministeri su tagli farò io parte del cattivo”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Come ho detto qualche settimana fa in

Consiglio dei ministri, occorre fare sacrifici e rinunciare a

qualche programma totalmente inutile. E quindi ho sollecitato

tutti i colleghi” ministri “a pensare a qualche taglio da

effettuare. Se non ci saranno proposte il ministro dell’Economia farà la parte del “cattivo””. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo in

streaming al Festival dell’ottimismo, che si svolge a Palazzo

Vecchio a Firenze.

(ITALPRESS).